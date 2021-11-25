После ЧП в шахте «Листвяжная» заведено дело

СКР возбудил дело о нарушении безопасности после возгорания на шахте «Листвяжная»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в котором по официальным данным погиб один человек и 43 пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Спасательные работы на месте ЧП продолжаются, число пострадавших уточняется. Следственная группа приступила к работе по установлению обстоятельств, приведших к пожару.

По предварительным данным СКР, 25 ноября около 8:35 по местному времени в шахте произошло задымление, когда там находились 115 горнорабочих. Из них 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил об одном погибшем и 43 пострадавших, по неофициальным данным погибли 11 человек.

Причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился по всей шахте, взрыва не последовало.