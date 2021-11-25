Сотрудники похоронного бюро похитили прах блогерши для посмертного брака

Полиция в китайском уезде Вэньшан, провинция Шаньдун, задержала троих сотрудников похоронного бюро по подозрению в том, что они похитили прах покончившей жизнь самоубийством блогерши ради его продажи для «призрачного брака». Об этом сообщает South China Morning Post.

Блогерша вела прямой эфир и покончила с собой на глазах у зрителей. Она заявила, что это ее последнее шоу, и что она в течение длительного времени страдала от депрессии. Позже родственники женщины обвинили нескольких пользователей интернета в подстрекательстве к совершению самоубийства.

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Прах женщины похитили три сотрудника похоронного бюро с целью продажи его местной семье, которая занимается нелегальным бизнесом на «призрачных браках». Это основанная на суеверии традиция, которая происходит из древнего Китая. Семья мужчины посмертно находит ему невесту — умершую женщину — и хоронит ее прах или тело вместе с ним. Считается, что одинокая могила может повредить процветанию потомков семьи. Власти Китая запретили «призрачные браки» в 1949 году, а в августе 2006 года признали незаконной торговлю мертвыми телами. По закону, похитителям грозит до трех лет лишения свободы.

Сотрудник по фамилии Шао подменил прах после кремации тела женщины, а его коллега по фамилии Лэй вывез его на машине из здания похоронного бюро. Третий служащий похоронного бюро, по фамилии Чжан, отвечал за связь с покупателем. Полицейские задержали мужчин после наводки со стороны одного из их коллег.

Организаторы «призрачных браков» могут зарабатывать до 70 тысяч юаней (819 тысяч рублей), если покупателя устроит предыстория умершей женщины. Жена Чжана заявила, что покупатель, чья личность не раскрыта, не согласился «женить» умершего сына на этой женщине.

Прах блогерши был изъят и возвращен семье в ее родной город в провинции Хунань.

Департамент гражданских дел Шаньдуна заявил о намерении покончить с «призрачными браками» и пообещал провести инспекции во всех похоронных агентствах.

Ранее сообщалось, что в Китае тело умершей 20 лет назад 18-летней девушки украли из могилы. Ее родители предполагают, что останки дочери похитили для заключения «призрачного брака».