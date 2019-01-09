В Китае останки юной девушки украли для «призрачного брака»

В Китае тело умершей 20 лет назад 18-летней девушки украли из могилы. Как сообщает издание The Mirror, ее родители предполагают, что останки дочери похитили для заключения «призрачного брака».

Согласно китайской традиции, рядом с умершим мужчиной должна быть похоронена его жена. Если он не нашел супругу в течение жизни, то в соседнюю могилу могут положить тело любой мертвой девушки и провести церемонию бракосочетания посмертно. Считается, что в таком случае мужчина не будет одинок в загробном мире.

По словам безутешных родителей девушки, похороны прошли очень скромно, и в гробу погибшей не было ничего ценного. Они признались полицейским, что незадолго до происшествия к ним приходили неизвестные и предлагали деньги за тело дочери.

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Полицейские обнаружили возле разоренной могилы пару перчаток, предположительно, принадлежавших похитителям.

Власти Китая запретили «призрачные браки» в 1949 году, а в августе 2006-го признали незаконной торговлю мертвыми телами. Максимальное наказание для похитителей — три года тюремного заключения. Однако в сельских районах страны традиция все еще жива. За 2015 год только в одной из деревень провинции Шаньси украли 14 женских трупов.

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