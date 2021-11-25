Стали известны шансы на спасение оставшихся в шахте «Листвяжная» горняков

Шансы на спасение оставшихся в кузбасской шахте «Листвяжная» горняков минимальны. Так оценил возможность спасти шахтеров информированный источник «Интерфакса».

«Кислород у пропавших горняков мог закончиться еще к обеду. Системы самоспасатель рассчитаны на шесть часов, при неинтенсивном использовании — чуть дольше», — объяснил источник, отметив, что с момента аварии прошло более 12 часов, а связи с пропавшими до сих пор нет.

Он также добавил, что воздушные полости в выработках шахты обнаружить не удалось.

О происшествии сообщалось утром в четверг, 25 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту.

Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела трех спасателей.