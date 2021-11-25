17-летний вратарь «Локомотива» в матче Лиги Европы побил рекорд Акинфеева

Вратарь «Локомотива» Худяков сыграл в еврокубках в 17 лет и побил рекорд Акинфеева

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков стал самым молодым российским голкипером, сыгравшим в еврокубках. Об этом сообщает Sport24.

Футболист вышел в стартовом составе железнодорожников на матч группового этапа Лиги Европы с «Лацио» в возрасте 17 лет и 10 месяцев. На момент публикации новости в игре идет перерыв, счет не открыт.

Худяков побил рекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Вратарь впервые сыграл в еврокубках в возрасте 18 лет и 5 месяцев.

Даниил Худяков — воспитанник «Локомотива». Голкипер провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне, в которых пропустил четыре мяча.