Киркоров вышел в свет в куртке Louis Vuitton почти за полмиллиона рублей

Российский певец Филипп Киркоров посетил премьеру мультфильма «Энканто» вместе с детьми в верхней одежде французского модного дома Louis Vuitton почти за полмиллиона рублей. Фото он опубликовал в Instagram-аккаунте.

Известно, что мероприятие состоялось в московском парке «Зарядье». Знаменитость вышел в свет с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Папарацци запечатлели его в белой футболке, брюках-карго и кожаной куртке Louis Vuitton коричневого цвета и оранжевыми полосками. Стоимость аналогичной вещи на сайте марки составляет 435 тысяч рублей.

Помимо этого, Киркоров предстал перед фотографами с сумкой того же модного дома с монограммой. В качестве обуви певец выбрал кеды белого цвета. «Сегодня отправились на премьеру "Энканто" (...) А к нашей компании присоединились школьные друзья! Заслужили выход в кино за пятерки», — подписал он пост, который набрал 36 тысяч лайков.

В августе певец Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Новая Волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей. Папарацци запечатлели поп-исполнителя в безрукавке с монограммой бренда, дизайн которого напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда выполнена из прозрачного пластика и канвы.