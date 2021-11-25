Россиян предупредили о рисках при покупке слишком дешевого жилья в Москве

На фоне резкого подорожания квартир в Москве аналитики отметили всплеск интереса россиян к подозрительно дешевому жилью. О рисках при покупке квартир по цене сильно ниже рыночной предупредили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

По оценкам Института экономики города, для покупки квартиры в столице средней семье из трех человек потребуется откладывать деньги 4,5 года — значительно дольше, чем можно это сделать в других регионах России. Тем временем, доступным жилье оказалось только для 41,2 процента москвичей. Такие показатели делают популярными бюджетные, но зачастую незаконные проекты от мелких девелоперов.

Речь идет о переделанных под апартаменты старых бизнес-центрах, квартирах или студиях в частных домах и на цокольных этажах зданий. Подобное жилье застройщики предлагают по слишком привлекательной цене — в разы дешевле квартир в обычных новостройках.

Студия площадью 13-18 квадратных метров на месте бывшего офиса обойдется в 4,5-6 миллионов рублей, в то время как за аналогичный объект в жилом комплексе придется отдать в среднем 16,6 миллиона рублей. За 60 квадратных метров в коттедже прямо за МКАД просят 5,8 миллионов рублей — построенное по всем нормам жилье с такой площадью будет стоить в два раза дороже, отмечают эксперты.

В ЦИАН предупредили, что при заключении сделок с такой недвижимостью покупатели сильно рискуют. Как правило, застройщики не обладают всеми необходимыми документами — разрешением на строительство, возможностью подключения к энергосетям и водоснабжению. Кроме того, появление нелегальных многоквартирных объектов в частном секторе может перегрузить инфраструктуру и привести к перебоям подачи воды и электричества — коммуникации в подобных районах часто не рассчитаны на большое число жителей.

Среди минусов проживания в студии в коттедже эксперты также отметили необходимость дополнительных соглашений при оформлении права на собственность, более высокую стоимость содержания дома и отсутствие права на капремонт. Избавиться от подобного жилья тоже будет сложно — сначала необходимо предложить квартиру для покупки другим владельцам дома и только при их отказе выставлять на общий рынок.

У студий в подвале или на цокольном этаже здания нашли другой недостаток — это помещение считается нежилым, и в нем нельзя зарегистрироваться. Однако так же, как и в случае с коттеджем, при продаже жилплощади придется уведомить соседей сверху — юридически владелец живет с ними в одной квартире с распределительным порядком пользования комнатами.

От таких объектов будет сложно избавиться или отдать в наследство, а для решения проблем с водой и электричеством придется привлечь частные компании с более дорогими тарифами. К тому же, после заключения сделки собственник не сможет привлечь к ответственности застройщика, если возникнут вопросы о законности обустройства квартиры.

Помимо подвалов, коттеджей и офисных зданий под жилье реконструируют гаражи, эллинги, кладовки, чердаки, мансарды и технические помещения. По наблюдениям экспертов, привлекательная цена продолжает удерживать спрос на подобные нелегальные объекты. Однако низкая стоимость не перекроет те риски, что понесет покупатель.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться жилья при потере паспорта и документов на квартиру. Защитить себя от хищения недвижимости собственник может, если внесет в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности совершения каких-либо действий с жильем без его личного участия.