Работник шахты в Кузбассе рассказал о состоянии пострадавших при пожаре горняков

Многие горняки в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области отравились угарным газом, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал работник шахты Николай Алимов, его комментарий RT приводит в своем Telegram-канале.

Мужчина отметил, что его младший брат в день ЧП должен был работать в первой смене. «На пять минут бы раньше приехал на первом автобусе — сейчас бы тоже, наверное, я не узнал, где он: живой, неживой», — пояснил Алимов.

Он добавил, что горняки, получившие легкое отравление, чувствуют себя более-менее. Мужчина подчеркнул, что горняки, которые были рядом с местом аварии, достали из шахты несколько человек до того, как они могли задохнуться.