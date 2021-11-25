Пережившую эпидемию испанки 103-летнюю россиянку вылечили от COVID-19

В Екатеринбурге пережившую эпидемию испанки 103-летнюю Евдокию Климентьевну Исакову вылечили от коронавируса. Об этом написал в своем Instagram-аккаунте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он отметил, что пожилая россиянка двое суток провела в реанимации. «Сегодня она здорова и уезжает домой — во многом благодаря лечащему врачу Марии Олеговне Рощиной и заведующему отделением Сергею Викторовичу Шабанову», — отметил Куйвашев. Он отметил, что переболевшая COVID-19 Исакова по образованию химик. Женщина работала над составами для обработки дубленок, сапог, чехлов для фронта. После войны она попала в НИИ.

Исакова родилась в то время, когда в мире была эпидемия испанки, уточнил губернатор.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что чуть более половины пожилых россиян сделали прививку от COVID-19. Она напомнил, что пожилые граждане являются главной группой риска течения и развития осложнений при коронавирусе.