Банки попросили доступ к паспортам россиян

Российские банки запросили дать им доступ к базе данных Министерства внутренних дел (МВД) с недействительными паспортами граждан, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и Центробанк.

Такая необходимость возникла из-за отмены отметки в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности. Банки лишились возможности проверить полную кредитную историю россиян, поэтому попросили предоставить им доступ к документам. Неправильная оценка риска потенциального клиента грозит расцветом мошенничества.

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К основным трудностям сложившейся ситуации банки отнесли ошибки в расчетах скоринговых баллах кредиторов по гражданину, невозможность предоставления всей кредитной истории и использование отсутствия отметок о ранее выданных документах для мошенничества по новым паспортам.

Председатель НСФР (Национального совета финансового рынка) Андрей Емелин заявил, что предотвратить мошенничество можно, вернув отметки в паспорта или же создав отдельный сервис МВД для проверки историй паспортов. По его мнению, следует найти наиболее оперативное решение.

«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового», — объяснил Емелин.

21 июля премьер-министр России Михаил Мишустин отменил большинство обязательных штампов в паспорте. Теперь отметки о регистрации брака, о детях до 14 лет и другая информация будет ставиться в документы по желанию самих россиян.