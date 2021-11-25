Появились фото последствий пожара на угольной шахте в Кемеровской области

В сети появились фотографии последствий пожара на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Снимки с места происшествия публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что вход в шахту задымлен, в воздухе стоит серая взвесь, из-за которой не видно спуск. На месте работают наряды МЧС.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что причиной пожара в «Листвяжной» стало возгорание угольной пыли, взрыва не последовало. Пожар начался в вентиляционной шахте глубиной 250 метров, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. С предприятия эвакуировали 285 человек, около 40 пострадали — они отравились продуктами горения. На данный момент 43 человека находятся в больнице, один рабочий погиб.

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие, которое было образовано в 2003 году на базе шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области.