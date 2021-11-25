Шахтер рассказал о подвиге коллег во время аварии на шахте «Листвяжная»

Шахтер рассказал о подвиге своих коллег во время аварии на шахте «Листвяжная». Об этом пишет «Сиб.фм».

По его словам, работники шахты были очень отважны и побежали внутрь сразу после ЧП. Он отметил, что им удалось спасти около десяти человек.

Мужчина также заявил, что сам не попал в шахту, потому что засиделся в социальных сетях. Он добавил, что после аварии испытал сильный страх и не мог сдвинуться с места.

Ранее заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная». По его словам, вероятнее всего, это произошло из-за взрыва метана. «Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — сообщил замгенпрокурора.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. До этого отмечалось, что причиной пожара в шахте могло стать возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. Под землей находились 285 рабочих, из которых пострадали 43 человека. Их госпитализировали, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. 11 человек погибли. Позднее в шахте обнаружили тела троих спасателей

