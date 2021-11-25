В Росавиации сообщили о росте пассажиропотока в октябре

В октябре объем перевозок российских авиакомпаний достиг 11 миллионов пассажиров — это на 62 процента больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованного на сайте Росавиации в четверг, 25 ноября.

Кроме того, в ведомстве сообщили о росте пассажиропотока на внутренних рейсах. Всего за прошедший октябрь было перевезено 7,3 миллиона человек, что на 31 процент больше, чем в прошлом году. По сравнению с «доковидным» 2019 годом этот показатель увеличился на 22 процента.

Также в Росавиации уточнили, что в период с января по октябрь 2021 года было перевезено 94,6 миллиона человек — это на 59 процентов больше, чем за первые десять месяцев 2020 года. Общий пассажирооборот достиг 205,3 миллиарда пассажирокилометров.

Ранее в ноябре глава авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что российский рынок стал лидером по объемам восстановления внутренних перевозок в 2021 году. По его словам, за семь месяцев 2021 года перевозчик восстановил свои позиции практически на 70 процентов. «Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период, и восстановление — плюс 18 процентов», — добавил он.