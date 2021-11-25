В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в шахте Кемеровской области

Состояние четырех пострадавших на шахте «Листвяжная» Кемеровской области оценивается как тяжелое. Об этом рассказали в Минздраве России, передает ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что число погибших в результате пожара на шахте увеличилось до 11 человек.

О пожаре в шахте «Листвяжная» стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительной информации, причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился, взрыва не последовало. Из шахты были эвакуированы 236 горняков из 285, спасательные работы в настоящее время продолжаются, уточнили в МЧС.