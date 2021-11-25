На Украине предрекли приход к власти политика с «красивой вывеской»

Советский и украинский композитор Владимир Быстряков в интервью «Украина.ру» рассказал, кто может стать следующим президентом после ухода Владимира Зеленского. Он считает, что к власти в стране не подпустят политиков, реально способных что-то изменить и предрек приход к власти человека, который также не будет ничего решать, а лишь сменит «вывеску» на красивую.

По его словам, экс спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, к примеру, имеет красивую фамилию, говорящую о том, что он «разумный», что может оказать определенное влияние на избирателей. Также он посетовал на то, что чуть ли не каждый из вероятных кандидатов, готовых бороться за пост президента, имеет почти идентичную другим программу, с которой собирается идти на выборы. Быстряков отметил, что какие-то конкретные изменения в политическом курсе Украины предлагают лишь сопредседатель партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-депутат парламента, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский уличил Владимира Зеленского в том, что тот наслаждается властью, а также отметил, что на выполнение своих предвыборных обещаний ему не хватит и пяти сроков.