В Союзе журналистов возмутились идеей не указывать должности виновников ДТП

Глава московского отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты «Московский комсомолец» (МК) Павел Гусев в разговоре с «Лентой.ру» возмутился идеей не указывать должности виновников ДТП.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что средствам массовой информации не следует упоминать должности представителей органов власти, ставших участниками резонансных ДТП, так как это может привести к ухудшению репутации той или иной организации.

«К сожалению, в СМИ запрещены нецензурные выражения, я бы сразу ответил на том уровне, который запрещен. Мне кажется, что помутнения сознания у некоторых депутатов — непонятно, как их избирали и кто они такие — сегодня ясно выражается в нынешней Госдуме. Абсолютный непрофессионализм и непонимание ситуации в стране. Гордись тем, что ты чиновник, и живи так, чтобы к тебе не было никаких претензий, и тогда СМИ будут упоминать твою фамилию только в положительном ключе», — отметил главред МК.

Комментируя инициативу, Гусев также с иронией предложил запретить упоминать фамилию депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого в четверг, 25 ноября, лишили неприкосновенности после убийства лося, а также писать о снятии с должности главы ФСИН Александра Калашникова.

25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Как сообщал «Интерфакс», причиной стал резонанс, вызванный публикацией видео пыток в колониях. Новым руководителем ведомства назначен заместитель министра внутренних дел генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев.