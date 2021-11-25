В Ингушетии покажут работы живописца Султана Гадаборшева

Персональная выставка самобытного ингушского живописца Султана Гадаборшева «Взгляд на мир» откроется в музее изобразительных искусств Ингушетии 30 ноября. Как уточняет пресс-служба культурного учреждения, гостям не только покажут работы раннего и более позднего творческого пути художника, но и предложат обзавестись подготовленными «Почтой России» эксклюзивными открытками с изображением картин мастера.

«Живопись Султана Гадаборшева реалистична, он чутко передает настроение природы, ее тонкое одухотворенное состояние. Художник открывает нам со всей любовью сердечное внимание к красоте родной природы», — отметили представители музея, рассказывая о работах живописца.

Указывается, что широкой публике творчество Гадаборшева представили в 2020 году в ходе проходившей в стенах ИЗО выставки «Мы вместе», которая была приурочена к 250-летию единения Ингушетии с Россией.

Ранее стало известно, что ингушский средневековый башенный поселок замкового типа Бишт откроют для посещений после реконструкции. Уточнялось, что комплекс превратится в музей под открытым небом.