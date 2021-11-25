В Екатеринбурге снимут фильм по книге писателя Алексея Иванова «Ебург». Об этом сообщила его представительница Юлия Зайцева, передает 66.ru.

«Дерзкий проект полного метра о городе храбрых подписали прямо в день рождения того, кто не учит правил, не видит горизонта, не спрашивает разрешений, не ищет примеров, не ждет одобрения, не оглядывается, не останавливается, не боится», — объявила Зайцева.

Отмечается, что Иванову исполнилось 52 года.

Алексей Иванов — лауреат премии правительства России в области культуры, получивший известность благодаря книгам об Урале (в частности, «Сердце пармы»), а также роману «Географ глобус пропил», позже экранизированному с Константином Хабенским в главной роли. Он также выступил автором романа «Пищеблок», по которому был снят одноименный сериал.