Раскрыты подробности отставки директора ФСИН России

За несколько месяцев до отставки директора ФСИН России Александра Калашникова в колониях начались зачистки от заключенных, неформально выполняющих работу администрации. Подробности раскрыл URA.RU со ссылкой на информированные источники.

По их данным, зэки работали кладовщиками, медперсоналом, учетчиками нарядов и на других должностях, которые полагается занимать сотрудникам колонии. На колонию в 1200 человек приходилось 50-100 неформально трудоустроенных осужденных.

Это практика прекратилась с ноября. Тогда работы за поблажки лишились заключенные в ряде исправительных учреждений Свердловской и Челябинской областей. Источник агентства полагает, что таким образом администрация спрятала от проверок сотрудничающих с ней активистов.

25 ноября президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на освободившуюся должность заместителя министра внутренних дел РФ генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева.

Отмечалось, что смена руководства связана с большим общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток в СИЗО и колониях Саратовской, Иркутской и других областей.