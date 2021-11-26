Кремль прокомментировал аварию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Песков: президент Путин получает всю информацию об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, а также получает необходимые сведения об аварии на шахте «Листвяжная», где в результате взрыва погибли шахтеры и спасатели. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что глава государства присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с гибелью людей.

Он также добавил, что на данный момент в планах Путина посещения Кемерово нет. Там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, заключил Песков.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек — 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Еще 63 человека пострадали, четверо из них находятся в настоящее время в реанимации.

Как отметил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, причиной ЧП стал взрыв метана из-за возникшей искры. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, которые ранее проверяли «Листвяжную» и выдали соответствующие акты без фактической ревизии объекта.