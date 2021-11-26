После проверок шахт в Кузбассе завели десятки административных дел

Генпрокуратура России: после проверок шахт в Кузбассе заведено 55 административных дел

После проверок 25 шахт в Кемеровской области были выявлены нарушения пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам заведено 55 административных дел, а также уголовное дело о халатности, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В ведомстве отметили, что проверки на шахтах в Кузбассе будут продолжены. «По их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общее число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 63.

О происшествии в шахте «Листвяжная» стало известно утром в четверг, 25 ноября. По последней информации, погиб 51 человек. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной аварии стал взрыв метана из-за возникшей искры.