Российские авиакомпании получили допуски на полеты в пять пляжных стран

Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на регулярные рейсы в Египет, Венесуэлу, Мексику, Таиланд и на Мальдивы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что помимо пяти пляжных направлений, некоторые перевозчики получили разрешения на рейсы в те страны, с которыми еще не возобновлено авиасообщение. Например, авиакомпания «Северсталь» сможет летать в Тиват и Подгорицу (Черногория).

Авиакомпания NordStar сможет выполнять регулярные рейсы в несколько аэропортов Финляндии, а также в авиагавань Утапао в Таиланде. Перевозчику AZUR air стали доступны полеты по маршруту Москва — Маскат (Оман) два раза в неделю.

Авиакомпания «Аэрофлот» получила допуски на полеты из Москвы в Мехико — Оперштаб снял все ограничения по этому направлению. Перевозчик PEGAS Fly сможет летать по маршруту Новосибирск — Мале четыре раза в неделю.

Кроме того, теперь у россиян появилась возможность отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Саратова — соответствующее разрешение Росавиация выдала AZUR air. Улететь на египетские курорты можно также авиакомпанией PEGAS Fly из Саранска, Сургута, Астрахани, Воронежа, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга и Перми.

На курортный остров Маргарита в Венесуэле будут выполнять рейсы компании PEGAS Fly и Nordwind. Добраться до аэропорта Порламар можно будет один раз в неделю из Санкт-Петербурга.

Ранее, 27 августа, Россия увеличила количество рейсов на популярные среди туристов египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх — теперь полеты доступны жителям более 40 городов. При этом количество рейсов из Москвы на каждом маршруте увеличилось с 5 до 15. Кроме того, теперь перевозки из столицы может совершать не только «Россия», но также «Аэрофлот» и S7.