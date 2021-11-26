ЕК порекомендовала странам ЕС помещать путешественников на строгий карантин

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует странам Евросоюза помещать путешественников, прибывших из стран, где обнаружили новый штамм COVID-19 B.1.1.529, на строгий карантин. Об этом в своем видеообращении в Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС стоит приостановить перелеты со странами, где были зафиксированы случаи нового варианта коронавируса, до тех пор пока у комиссии «не будет четкого понимания угрозы, которую несет этот вариант вируса».

«Новость о новом варианте COVID-19 вызывает беспокойство. Сегодня я разговаривала с учеными и производителями вакцин. Они также выражают озабоченность», — отметила фон дер Ляйен, призвав европейцев вакцинироваться и соблюдать санитарные меры.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Бельгии. Появление в стране B.1.1.529 подтвердил министр здравоохранения Франк Ванденбрук. По словам чиновника, пока обнаружен лишь один случай заражения новым вариантом COVID-19. Он отметил, что бельгийскому правительству еще не поступали доказательства опасности штамма.

О новом штамме стало известно после сообщений о заражении десяти человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом.