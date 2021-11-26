В честь 300-летия Екатеринбурга организуют кругосветное путешествие на яхте

В честь 300-летия Екатеринбурга в 2022 году организуют кругосветное путешествие на океанической яхте. Об этом сообщается на портале «Екатеринбург.рф».

Глава города Алексей Орлов принял участие в брифинге, посвященном обсуждению концепции проекта, в рамках которого несколько энтузиастов отправятся в длительное плавание. Они будут передвигаться на судне, изготовленном на заводе «Уралхиммаш» из высокопрочного авиационного титана.

Отмечается, что на согласование многодневного маршрута, формирование окончательного состава команды и оборудования корабля к дальнему путешествию уйдет не менее полугода.

По словам Орлова, главной целью путешествия вокруг земного шара является популяризация Екатеринбурга в качестве мирового промышленного, культурного, спортивного и финансового центра.

Празднование 300-летия запланировано на 2023 год.

Ранее в ноябре сообщалось, что семья Клочковых из Новосибирска семь лет назад отправилась в кругосветное плавание. Деньги, накопленные на квартиру, они потратили на яхту, а после решили уйти в море на неопределенный срок. Так, путешественники прошли океанский полюс недоступности — Точку Немо, затем мыс Горн — самое опасное место океана, а также многие другие места.