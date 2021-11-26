Задержан производитель отравившей 15 человек незамерзайки

Полицейские в Казани задержали производителя незамерзайки, из-за которой пострадали 15 человек, один из них умер. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 26-летний казанец арендовал склад и устроил там цех, в котором смешивалась жидкость для омывания стекол. В процессе в нее добавляли метанол, при этом по закону так делать нельзя.

Одна из пятилитровых бутылок с незамерзайкой попала в каршеринговую машину, на которой студенты из Башкирии привезли алкоголь на вечеринку в ночь на 16 ноября. Они перепутали бутыли и выпили незамерзайку. Так как студенты делали алкогольные коктейли, то не сразу поняли, что вкус отличается.

В итоге те, кто пил на вечеринке, попал в больницу. 20-летняя студентка после нескольких дней, проведенных в коме, умерла. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после произошедшего.