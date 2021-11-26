Посетитель пиццерии устал ждать заказ и направил автомат АК-47 на сотрудников

В Теннеси, США, уставшего ждать заказ посетителя пиццерии арестовали за то, что он потребовал сотрудников заведения ускориться и направил на них автомат АК-47. Об этом сообщает Complex.

В середине ноября 63-летний Чарльз Дуглас Доти-младший заказал пиццу «Пепперони» в местном заведении. Мужчина поинтересовался у работников, сколько времени займет приготовление заказа. Когда ему ответили, что время ожидания — около десяти минут, он засмеялся и потребовал, чтобы ему принесли хлебные палочки, а потом вышел из пиццерии.

Через несколько минут он вернулся, вооруженный автоматом Калашникова. По словам бывшей сотрудницы заведения Кимберли Муррелл, которая работала в тот вечер, Доти-младший направил на нее оружие, сыпал угрозами выстрелить и спрашивал: «Где моя пицца? Я хочу свою пиццу!»

«Я по-настоящему испугалась и не могла поверить, что все это происходит из-за шестидолларовой пиццы», — рассказала Муррелл. Она добавила, что другой посетитель захотел отдать американцу свою пиццу, чтобы тот успокоился, но это не разрешило возникший конфликт.

Один из работников сумел позвонить в службу спасения. Когда полиция прибыла на место происшествия, Доти-младший уже успел покинуть пиццерию. Однако вскоре его поймали, задержали и обвинили в четырех случаях нападения при отягчающих обстоятельствах и в одном случае похищения при отягчающих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в американском городе Хьюстон, штат Техас, двое посетителей «Макдоналдс» поспорили с менеджером ресторана из-за пересоленной картошки и попали в тюрьму. Сначала они вступили в словесную перепалку с персоналом, затем один из них выхватил пистолет и направил его в окно «МакАвто».