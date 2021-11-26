Gucci спрятал вещи за бесценок в сети дешевых магазинов

Дом моды Gucci продаст в магазинах Asda 30 вещей из старых коллекций за бесценок

Итальянский дом моды Gucci спрятал в дешевых супермаркетах Asda подержанную одежду из своего ассортимента в рамках акции, приуроченной к выходу фильма режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci». Об этом сообщает Drapers.

По информации издания, люксовый бренд продаст в популярных магазинах, расположенных в разных частях Великобритании, 30 вещей и аксессуаров из старых коллекций. Посетители смогут приобрести изделия за бесценок. Отмечается, что стоимость предметов гардероба варьируется от 12 до 25 фунтов стерлингов (от 1207 до 2515 рублей).

Согласно материалу, винтажная одежда будет доступна к покупке всего один день — в пятницу, 26 ноября. Известно, что всего в акции, организованной Gucci совместно с сервисом объявлений PreLoved, примут участие 50 супермаркетов сети Asda. Некоторые из них расположены в таких городах, как Лондон, Бристоль, Эдинбург, Брайтон и Бирмингем.

«Мы рады, что даем клиентам возможность купить вещи и украшения, о которых они всю жизнь мечтали, в магазине у дома. Я очень горжусь таким интересным сотрудничеством!» — подчеркнул представитель PreLoved Стив Линам (Steve Lynam).

В апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.