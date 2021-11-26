Украинские радикалы решили отметить годовщину Евромайдана и выйти на Майдан

Представители украинской радикальной партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) решили отметить «День провокатора» и провести «акцию-перформанс» на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале политсилы.

В партии анонсировали грядущую акцию. Там рассказали, что 1 декабря активисты выйдут на площадь, чтобы напомнить людям о событиях восьмилетней давности.

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В частности, радикалы указали на то, что именно 1 декабря 2013 года началась «Революция достоинства», а украинским националистам удалось захватить Октябрьский дворец, Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) и предпринять попытку штурма Администрации президента республики.

«Призываем патриотов 1 декабря прийти на Майдан Независимости, чтобы отметить годовщину начала Революции и напомнить властям, что предатели рано или поздно бегут в Ростов!» — заявили в «Нацкорпусе».

В августе в Харьковской области Служба безопасности Украины ликвидировала группировку националистов, занимавшихся рэкетом. В частности, силовики задержали несколько членов местного отделения «Нацкорпуса», которых обвинили в создании преступной группировки и вымогательстве денежных средств у предпринимателей.

После этого руководитель центрального штаба партии Максим Жорин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «зачистке улицы», а лидер политсилы Андрей Билецкий пригрозил «сломать» власть за «истинных патриотов» страны.