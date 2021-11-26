Коллега назвал героем выжившего горноспасателя на «Листвяжной» в Кузбассе

«112»: пострадавший на шахте в Кузбассе сотрудник МЧС: выживший горноспасатель — герой

Один из пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе сотрудников МЧС назвал героем выжившего горноспасателя Александра Заковряшина. Слова коллеги приводятся в Telegram-канале «112».

Находящийся в больнице мужчина подчеркнул, что спасать чужие жизни — это «наша работа». Пострадавший сотрудник МЧС отметил, что постепенно восстанавливается.

51-летний горноспасатель Александр Заковряшин, которого ранее считали погибшим, провел под землей ночь и сумел самостоятельно выбраться наружу.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сейчас выживший горноспасатель находится в состоянии средней тяжести. Его поместили в Центр охраны здоровья шахтеров, который расположен в городе Ленинск-Новокузнецкий.