Появилось видео из больницы с выжившим горноспасателем в шахте «Листвяжная»

Опубликовано видео из больницы с выжившим горноспасателем Заковряшиным в Кузбассе

Выживший горноспасатель Александр Заковряшин на шахте «Листвяжная» в Кузбассе находится в больнице, его уже навестил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что спасатель находится в окружении медиков и журналистов. Состояние Заковряшина оценил приехавший к нему врио главы МЧС.

«Нам сейчас рассказали, показали все твои внутренности — прямо все красиво», — отметил Чуприян. В ответ выживший спасатель пожал врио главы МЧС руку.

Известно, что выживший мужчина, найденный в шахте «Листвяжная», является помощником командира взвода спасателей. Александру Заковряшину 51 год, в МЧС работает 10 лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шести работавших в шахте «Листвяжной» в Кузбассе спасателей, пятерых из них наградят посмертно.

