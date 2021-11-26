Названы опасные последствия ежедневного употребления макарон

Названы последствия ежедневного употребления макарон. По словам нутрициолога Анастасии Гавриковой, это может вызвать синдром раздраженного кишечника, аутоиммунные заболевания и проблемы с кожей, сообщает РИА Новости.

Гаврикова заявила, что разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона, которое помогает избежать опасных для организма последствий. «Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не получите тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа. Если вы любите макароны — проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ или аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес. При отсутствии проблем можно употреблять обычные макароны из пшеницы, но в меру», — отметила она.

Нутрициолог добавила, что следует внедрять в рацион безглютеновые макароны: фунчозу, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные.

Ранее нутрициолог Наталья Круглова назвала продукты, повышающие настроение зимой. По ее словам, к таковым относятся кефир, творог, ряженка, йогурт, сыр. Тем, кто по каким-то причинам их избегает, специалист посоветовала включить в рацион кунжут и мелкую рыбу.