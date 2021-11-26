Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 26 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3832,98 пункта (минус 2,91 процента), индекс РТС — до 1601,01 пункта (минус 3,89 процента).

На 10:13 лишь две из 15 «голубых фишек» Мосбиржи вышли в плюс — «Полюс» (плюс 1,25 процента, до 14 550 рублей за акцию) и «Полиметалл» (плюс 0,12 процента, до 1358,4 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Роснефти» (минус 3,01 процента, до 573,1 рубля), «Лукойла» (минус 2,98 процента, до 6463 рубля) и «Магнита» (минус 2,93 процента, до 5878,5 рубля).

Нефть марки Brent подешевела сразу на 3,06 процента, до 79,66 доллара за баррель, марки WTI — на 3,66 процента, до 75,52 доллара.

На фоне дешевеющей нефти рубль начал слабеть. Курс доллара составил 75,45 рубля (плюс 0,76 рубля), курс евро — 84,76 рубля (плюс 1,02 рубля).

