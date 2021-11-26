Россияне стали дольше путешествовать по стране и за рубежом

Осенью 2021 года россияне стали проводить больше времени в поездках по стране и за рубежом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики выяснили, что средняя длительность путешествий по внутренним направлениям достигла 3,8 дня. В 2020 году этот показатель был меньше и составлял ровно три дня. Самые долгие поездки россияне совершали в Магадан (12 дней), Новокузнецк (8,6 дня) и Абакан (8,3 дня). В Якутске туристы проводили в среднем 8,1 дня, а в Комсомольске-на-Амуре — ровно восемь дней.

Отмечается, что длительность путешествий за границу также выросла и достигла девяти дней против 8,9 дня прошлой осенью. На первом месте разместился Таиланд, куда туристы отправлялись в среднем на 24,8 дня, на втором — США (21,8 дня). Тройку лидеров замыкает Тунис, где россияне отдыхали 21 день. В топ-10 стран также вошли Аргентина, Маврикий, Шри-Ланка, ЮАР, Бразилия, Куба и Перу.

Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые дешевые авиабилеты для поездок по России в декабре. Так, наиболее бюджетным направлением оказался перелет из Москвы в Санкт-Петербург стоимостью от 1000 рублей. На втором месте — Уфа и Калининград, куда можно отправиться за 1200 рублей.