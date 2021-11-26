Эксперт дала советы по покупке одежды в период скидок

Журналистка портала Who What Wear Джой Монтгомери дала советы по поводу шопинга в период скидок. Материал появился на сайте издания.

В первую очередь эксперт порекомендовала обратить внимание на одежду монохромных цветов, которая долгое время не выйдет из моды. Среди таких товаров — куртки, пальто, сапоги и ботинки, а также джемперы, джинсы или костюмы. Кроме того, по ее словам, необходимо покупать летние вещи зимой и наоборот, чтобы сэкономить.

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Специалист заявила, что во время международной акции «черная пятница» лучше составить список нужных вещей, чтобы не купить лишние. «Желание купить что-то на скидке всегда выше, но хорошо подумайте, действительно ли вам это нужно и есть ли у вас подходящие к этой одежде вещи», — пояснила она.

Помимо этого, Монтгомери посоветовала приобретать предметы гардероба только своего размера, чтобы избежать импульсивных покупок, а также получить действительно желаемые товары. «Не забудьте проверить ассортимент мелких брендов и секонд-хенды, как правило, они тоже устанавливают скидки на свои линейки», — заключила она.

Ранее в ноябре психотерапевт раскрыл способы избежать лишних покупок в «черную пятницу». Виктор Нурдаев посоветовал оставаться внимательным к себе и своему состоянию. Настораживающим фактором он назвал постоянную проверку товаров и цен. По его словам, возможная экономия не стоит таких переживаний.