Осужденные потеснят мигрантов в сфере ЖКХ

Минюст: для осужденных создадут 20 тысяч рабочих мест в ЖКХ и на предприятиях к 2022 году

В Министерстве юстиции России захотели развить региональные правительственные центры. Глава ведомства Константин Чуйченко предложил привлечь осужденных к работе в сфере ЖКХ и на местных предприятиях, пишет «Российская газета».

Пребывание в исправительных центрах считается более мягким наказанием, чем лишение свободы. В Минюсте считают, что расширение подобных учреждений в регионах поможет решить проблему нехватки рабочих. Осужденные смогут фактически потеснить мигрантов на предприятиях. Кроме того, осужденные смогут легче адаптироваться к дальнейшей жизни. «После того как осужденные отбудут срок по принудительным работам, они смогут остаться трудиться на тех же предприятиях уже как обычные работники», — пояснил Чуйченко.

Для этого к 2022 году в России должны создать около 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах — примерно 400 вакансий в каждом регионе. К 2024-му рабочих мест для этой категории граждан должно стать в четыре раза больше. В Москве осужденных могут привлечь к строительным работам, ремонту вагонов в метро или уборке помещений.

Мэр столицы Сергей Собянин в конце ноября призвал уменьшить число мигрантов среди дворников. По его словам, среди районных коммунальщиков в Москве существует резерв к сокращению числа мигрантов, несмотря на то, что на крупных предприятиях ЖКХ их практически нет.

Ранее заключенных привлекли к производству контейнеров для раздельного сбора мусора. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала поставить в 14 российских регионов 17 тысяч емкостей для отходов. На эти контейнеры придется более четверти всех субсидируемых государством в 2021 году закупок.

