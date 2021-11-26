Тренер сборной Польши оценил Россию в качестве соперника по стыковым матчам

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза заявил, что у российской национальной команды есть хорошие игроки. Так специалист в интервью Polsat Sport оценил россиян в качестве соперников по стыковым матчам за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

При этом он отметил, что у Польши тоже много сильных футболистов. «Сейчас у всех команд равные шансы поехать в Катар. У нас очень равные соперники. Как технически, так и физически», — подчеркнул Соуза.

Россия сыграет с Польшей 24 марта. Команда сыграет в первом раунде стыковых матчей.

Для выхода в финальную часть чемпионата мира-2022 победителю встречи нужно будет выиграть еще один матч. Соперником россиян или поляков будет победитель пары Швеция — Чехия.