Стала известна причина бунта мигрантов в Польше

Одной из наиболее вероятных причин бунта мигрантов в центре для беженцев в польском городе Венджин могло стать решение выслать несколько десятков человек в Ирак. Об этом сообщает польское агентство Polsat News.

Стало известно, что выслать беженцев на родину было решено, поскольку они не соответствовали условиям для получения права на проживание в Европейском союза. Мигрантов удалось полностью успокоить, в центре дежурят полицейские и бойцы пограничной охраны.

«Сотрудники полиции будут нести службу по обеспечению безопасности центра 24 часа в сутки, чтобы не допустить возможной эскалации протестов и возможных попыток побега», — заявил пресс-секретарь полиции Марцин Малуда.

Ранее стало известно, что бунт мигрантов удалось подавить силами 500 полицейских Любушского воеводства Польши. Инцидент произошел на западе страны.

Бунт в охраняемом центре для беженцев подняли нелегалы из Афганистана и Ирака. Большинство из них — мужчины. Сотни нелегалов в Венджине вышли на площадку перед зданием центра, начали портить оборудование и бить стекла.