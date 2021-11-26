Девушка показала свою улыбку без вставных зубов и прославилась в сети

Блогерша Лили начала снимать себя без протеза на камеру и прославилась в TikTok

Девушка со вставными зубами начала снимать себя на камеру без них и прославилась в сети. На ее страницу в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Лили (Lilyy), на которую подписано больше 590 тысяч человек, регулярно делится на своей странице развлекательными видео с рассказами о своей жизни. Кроме того, она не стесняется показывать свою улыбку без протеза и снимать шуточные ролики, в которых разыгрывает своих знакомых.

В одной из последних публикаций она запечатлела себя без передних зубов и мейкапа с собранными волосами. Затем Лили переоделась в кожаные штаны, черный топ с красными рукавами, а также сделала прическу, нанесла макияж в естественных тонах и продемонстрировала свою улыбку с протезом. «Иногда я выгляжу так, а иногда — при параде. С зубами или без — я остаюсь собой», — высказалась она.

Публикация стала вирусной и набрала больше 1,9 миллиона лайков и 62 тысяч лайков. Подписчики оценили внешний вид героини материала и похвалили ее за искренность в комментариях под видео. «Ты красива и в первом, и во втором образе», «Мне нравится, что ты подходишь к этому с юмором», «Ты прекрасна», «Обожаю твои видео», — писали они.

В августе популярная из-за красоты женщина оказалась беззубой и показала настоящее лицо. 36-летняя Алисия (Alicia) регулярно предстает перед зрителями с длинными наращенными волосами, ярким макияжем и ровными белыми зубами. В одном из видео блогерша решила показать фанатам природную внешность и вытащила изо рта искусственную челюсть: героиня материала оказалась полностью беззубой.

