Власти Кузбасса заявили о планах восстановить шахту «Листвяжная»

Шахту «Листвяжная» в Кузбассе, на которой погибли горняки и спасатели, восстановят после ликвидации последствий ЧП. О таких планах заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что многие горняки хотят, чтобы «Листвяжная» продолжала работать. «Наша задача — заниматься поиском погибших», — пояснил Цивилев.

По словам губернатора Кемеровской области, ввести шахту в эксплуатацию будет возможно только по завершении поисковой операции.

Ранее власти Кузбасса опубликовали полный список погибших при аварии в шахте «Листвяжная».

Самому молодому погибшему горняку было 26 лет, самому возрастному мужчине — 55. Отдельно в списке стоят горноспасатели, погибшие во время поисков выживших после аварии.

Утром 25 ноября стало известно о происшествии на кузбасской шахте «Листвяжная». В результате ЧП погиб 51 человек, пятеро из которых были горноспасателями, еще 63 пострадали.

Позже выяснилось, что в кузбасской шахте произошло два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. Второй взрыв унес жизни спасателей, участвовавших в поисковой операции.