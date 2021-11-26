СКР предъявил обвинения по двум статьям руководителям шахты «Листвяжная»

Руководству шахты «Листвяжная», в которой погиб 51 человек, предъявили обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения по двум статьям УК РФ руководителям шахты «Листвяжная», в которой погиб 51 человек и еще 63 пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пятницу, 26 ноября, в пресс-службе ведомства.

По данным СКР, обвинения предъявлены директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку и двум инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Руководителям шахты вменяют статью «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ, предусматривающую до семи лет лишения свободы. Инспекторам вменяется статья «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ (также до семи лет лишения свободы).

Следствие считает, что в результате нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке. Инспекторы составили акты о проверке этого штрека, на деле не проверяя его.

О ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, еще 63 пострадали. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей стал взрыв метана из-за возникшей искры.