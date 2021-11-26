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Психолог рассказал о запрещенных в разговоре фразах

Психолог Синарев назвал самые неприятные для разговора или переписки фразы
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Фото: Pixabay

Психолог Дмитрий Синарев назвал оскорбления собеседника в ходе разговора или переписки запрещенными, сообщает «Прайм».

Синарев рассказал, что такие фразы не просто являются самыми неприятными для оппонента, партнера или собеседника — они еще и ставят под угрозу его чувство собственной значимости. А это, сообщает эксперт, вызывает реакцию защиты, агрессию, и на этом прекращается конструктивный диалог.

«Чтобы не совершать таких ошибок полезно научиться приему "выхода во вторую позицию". Это профессиональный психологический метод, позволяющий смотреть на ситуацию глазами другого человека, равно как и слушать его», — поясняет психолог. Прежде чем говорить что-то, следует представить, как это прозвучит для собеседника, как он отреагирует на эти слова. Та ли это реакция, которую вы ожидаете?

По словам Синарева, важно уметь «читать» своего партнера. Это не сложно — нужно быть внимательными к его мимике и тону голоса. Подбирать слова и выражения, которые вызывают у него улыбку и утвердительные жесты и избегать слов, которые вызывают напряжение и настороженность.

Психолог убежден, что фразы вроде: «Ты сказал — я услышал», «что ж, это твое решение», «ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?» — не вносят позитива в общение. Они персонализируют ответственность, но сильно разводят переговорщиков «по разные стороны баррикад», а это никогда не является целью разговора, заявил эксперт.

Он напомнил, что смысл общения заключается в том, чтобы донести до окружающих свою позицию, переживания, желания, а этого гораздо проще достичь посредством взаимной искренности и уважения.

Ранее Михаил Христосенко, психолог, писатель и предприниматель, рассказал о причинах посещения психологами своих коллег. Эксперты, по его словам, обращаются за помощью потому, что у них тоже могут быть психологические проблемы.

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