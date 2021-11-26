В Британии предсказали дефицит алкоголя

В Британии может возникнуть дефицит алкоголя из-за нехватки водителей грузовиков. Письмо с таким предупреждением от членов Ассоциации торговли вином и спиртными напитками (WSTA) было направлено британскому министру транспорта Гранту Шэппсу, сообщает The Guardian.

Члены ассоциации, в частности, компании Pernod Ricard и Moët Hennessy, заявили, что растущие расходы компаний и проблемы в логистике на территории Британии задержали поставки алкогольной продукции. Это, в свою очередь, создает угрозу того, что магазины столкнутся с дефицитом товара. Производители алкоголя также предсказывают, что проблему нехватки водителей грузовиков может усугубить период будущих праздничных дней. На данный момент импорт продукции уже стал занимать в пять раз больше времени, чем год назад.

WSTA отмечает, что расходы британских производителей алкоголя на перевозку выросли примерно на семь процентов из-за вынужденного повышения заработной платы водителям грузовых машин, чтобы удержать их на работе. Это создает дополнительные трудности для малых предприятий в данной отрасли.

При этом члены ассоциации подчеркнули, что время доставки становится все более непредсказуемым, увеличивая риск образования дефицита отдельных товаров. «Среди наших членов растет уверенность, что, если не будут приняты срочные меры, сфера доставки погрузится в еще больший хаос. Мы уже наблюдаем серьезные задержки со сроками доставки вина и спиртных напитков, что увеличивает расходы и ограничивает ассортимент продукции, доступной для потребителей», — подчеркнул исполнительный директор WSTA Майлз Бил.

Для решения проблемы компании попросили главу министерства продлить временные визы для водителей-мигрантов, срок действия которых истекает в феврале 2022 года, еще на один год. «Правительство должно сделать все возможное, чтобы гарантировать приемлемые условия работы британскому бизнесу в праздничный сезон и после него», — заявил Бил. При этом некоторые водители уже заявляли, что не собираются возвращаться в Британию на ранее предложенных условиях правительства страны, потребовав более долгосрочных перспектив и повышения зарплаты.

Британские производители алкоголя оказались не единственными, кто заявил о возможно дефиците свое продукции из-за проблем с логистикой. Американские компании также сообщали, что в США может возникнуть дефицит алкоголя. Так, производителей виски, текилы, водки, а также виноделы предупредили, что вынуждены разливать алкоголь в ограниченное число бутылок определенного размера из-за нехватки стеклянной тары. Нехватка оказалась связана также с растущим потребительским спросом, нехваткой рабочей силы и задержками на производстве иностранных компаний.