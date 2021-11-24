В США предсказали дефицит алкоголя

США угрожает дефицит алкоголя из-за недостаточного количества стеклянных бутылок. Спрос на них со стороны американских компаний уже превысил предложение на рынке. О таком прогнозе сообщает CNBC.

Производители виски, текилы, водки, а также виноделы сообщили, что вынуждены разливать алкоголь в ограниченное число бутылок определенного размера. Проблемы образовались на стороне поставщиков.

Главный экономист Американской торговой ассоциации производителей спиртных напитков (Distilled Spirits Council) Дэвид Озго отмечает, что давление из-за нехватки стеклотары ощущается во всем секторе. «Если вам нужна определенная бутылка на праздники, возможно, придется несколько раз вернуться в магазин, прежде чем вы ее найдете. Но я скажу вот что: на рынке продается более 16 тысяч спиртных напитков. Возможно, пришло время попробовать новый напиток», — заявил Озго.

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По его словам, в будущем это может привести к новому снижению поставок бутылок малого объема, потому что основной спрос у производителей приходится на более популярные среди покупателей в США размеры (750 миллилитров и 1,75 литра). Озго подчеркнул, что потребители вскоре обнаружат дефицит некоторых видов алкогольной продукции в магазинах США.

Проблемы со стеклянной тарой для алкоголя в США связаны с перебоями в глобальных цепочках поставок. Большинство стеклянных бутылок в США закупаются у зарубежных компаний, в основном расположенных в Азии, где производство стекла дешевле. «Я слышал, что спрос на транспортные контейнеры стал настолько высоким, что они платят от шести до 20 тысяч долларов только за контейнер. Это просто безумие», — сказала директор винокурни Castle & Key Джессика Петерсон.

Глава компании-поставщика стекла BPS Glass Маурисио Перес подчеркнул, что 60-70 процентов стеклотары ранее поступали в США из Китая. Это было до торговой войны с Пекином, которую начала администрации бывшего президента США Дональда Трампа. С начала 2018 года обе страны наложили торговые пошлины на товары друг друга на сумму около 68 миллиардов долларов. Введение тарифов на импорт стекла из Китая усугубило проблему. Американские производители начали импортировать стекло с заводов в Европе и Латинской Америке.

Кроме этого, растущий спрос, нехватка рабочей силы и задержки на производстве иностранных компаний привели к более высоким транспортным расходам для американских производителей и, как итог, к росту цен на продукцию.

Помимо трудностей на глобальном уровне, США испытывают проблемы с внутренней логистикой. Отрасль грузоперевозок в стране оказалась в кризисе. Эксперты отмечают, что американские цепочки поставок разбалансированы. При этом все еще не решены вопросы с перегруженностью судоходных портов и дефицитом дальнобойщиков.