Секретарь СНБО Украины оценил обстановку на границе с Россией

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов оценил обстановку на границе с Россией в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости. По его мнению, на данный момент там нет угроз, упомянутых ранее руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

«Мы анализируем все и все систематизируем. Я как секретарь СНБО на сегодняшний день не вижу никаких угроз, о которых говорил господин Буданов», — заявил он. По его словам, для того, чтобы произошло прямое вторжение, должны произойти «определенные вещи».

При этом он отметил, что угроза есть всегда, пока рядом находится Россия. «Готова ли Украина? Да! Будет ли война? Этот вопрос на сегодняшний день открытый», — заключил Данилов.

22 ноября руководитель Кирилл Буданов дал интервью изданию Military Times, в котором заявил, будто Россия готовится напасть на Украину и стягивает войска к границе. Россия опровергла все обвинения Украины и США в провокациях в Донбассе, добавив, что сообщения о подготовке войск — ложь.