Посол Британии в Киеве опровергла сообщения об отправке военных на Украину

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс опровергла сообщения об отправке военных на территорию Украины, но выразила обеспокоенность в связи с якобы наращиванием войск возле украинских границ. Так дипломат в разговоре с украинской газетой «Сегодня» прокомментировала слухи о готовности Лондона перебросить к границам Украины до 600 бойцов сил спецназначения.

«Действительно, Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, которые можно отправить в любую точку мира. Однако сейчас нет планов отправлять их в Украину. В настоящее время мы наблюдаем за активностью за границей и обеспокоены наращиванием войск», — заявила Симмонс.

Ранее издание The Mirror сообщило со ссылкой на источники, что Британия сформировала отряд быстрого реагирования численностью 600 человек, для переброски к украинским границам в случае вторжения. По информации издания, в отряд вошли силы специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте, Хантс.

Также стало известно, что Великобритания собирается разместить сотни единиц бронетехники в Германии из-за разногласий стран Европейского союза (ЕС) с Россией по ситуации на востоке Украины. Число переброшенных в Германию танков и бронемашин может составить около 250.