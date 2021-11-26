«Ветераны России» посоветовали Моргенштерну «встать на позитивный путь» в России

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов посоветовал рэперу Алишеру Моргенштерну вернуться в страну. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Резяпов призвал музыканта «встать на позитивный путь» и заняться патриотическим воспитанием. Он также отметил, что концерт артиста в Москве был отменен после обращения, которое «Ветераны России» отправили в мэрию и Следственный комитет.

«Алишеру Моргенштерну необходимо пересмотреть свой репертуар принципиально. Прекратить подрывать устои нашего Отечества и выстраивать свое творчество на негативе. Убрать на лице три шестерки, привести себя в соответствующий вид, а также по желанию отслужить, отдать долг Родине. Полностью исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение», — считает Резяпов.

25 ноября клуб Gipsy приостановил продажу билетов на запланированный на 26 ноября концерт Моргенштерна.

В тот же день стало известно, что Моргенштерн уехал в ОАЭ на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после слов Бастрыкина.