Супруга погибшего в шахте «Листвяжная» рассказала о своем муже

Жена погибшего в шахте «Листвяжная» заявила, что он навсегда останется в ее сердце

Жена погибшего на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области Анна Аникина рассказала, что муж всегда был жизнерадостным, а всем проблемам просто говорил «все будет хорошо». Ее слова приводит издание «Известия» в Telegram-канале.

Женщина отметила, что супруг никогда не унывал и был мужчиной с большой буквы «М». Аникина отказалась говорить о муже в прошедшем времени — для нее он навсегда останется живым.

Ранее горняки, у которых получилось спастись из кузбасской шахты «Листвяжная», рассказали о моменте ЧП и своем спасении. По их словам, им сильно повезло, так как работники шли на пересменку и не успели глубоко уйти в шахту. Горнякам хватило самоспасателей, чтобы выйти на поверхность, уточнили они.

О происшествии в шахте «Листвяжная» стало известно утром в четверг, 25 ноября. По последней информации, погиб 51 человек, пострадали 63. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной аварии стал взрыв метана из-за возникшей искры.

