В российские больницы начал поступать препарат от COVID-19 из березы и ягеля

В больницы Якутии поступил препарат «Бетукладин» из ягеля коры березы для лечения COVID-19

В больницы Якутии начали передавать большую партию биопрепарата «Бетукладин» из ягеля и коры березы для лечения COVID-19. Об этом агентству Прайм рассказала заместитель генерального директора по науке и программам развития Якутского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Салова.

Она добавила, что как только будет запущено большое производство, лекарство сразу появится в свободной продаже в Якутске. Также она не исключила его реализацию в других регионах.

10 ноября биологически активная добавка «Бетукладин», разработанная учеными Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, получила сертификацию Роспотребнадзора. Сами исследователи утверждают, что одобренный препарат зарекомендовал себя как эффективное средство для борьбы с последствиями COVID-19. В состав новой добавки, в частности, входят получаемый из коры березы бетулин и лишайниковые β-олигосахариды, которые выводят из организма токсины, обладают антикоагуляционным и иммуномодулирующим действием.

Позднее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что «Бетукладину» предстоит пройти все необходимые процедуры, прежде чем выходить на массовый рынок. Он пояснил, что если препарат является биологически активной добавкой, то есть имеет упрощенную схему регистрации, он должен доказать свою эффективность в многоцентровых исследованиях.