В МИД оценили отказ Зеленского считать людьми украинцев под санкциями СНБО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отказ президента Украины Владимира Зеленского считать людьми граждан его страны, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу, 26 ноября, в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что не считает попавших под санкции СНБО людьми, добавив, что, по его мнению, «есть люди, а есть особи».

Захарова процитировала состоявшийся диалог президента с журналисткой «Фокуса» Екатериной Шумило. «Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим". И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно», — написала дипломат.

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2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.

В июле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство ввело санкции против сотни украинских граждан. По его словам, Киев установил, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина США, 127 — живы, а три человека умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, отметил секретарь.

