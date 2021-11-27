Россиян научили распознавать незаконно оформленный кредит

Юрист Пономарева: о незаконно оформленном кредите можно узнать из неожиданных звонков

Распознать незаконно оформленный кредит можно благодаря неожиданным звонкам и сообщениям от незнакомых финансовых организаций. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала юрист Анна Пономарева.

Специалист обратила внимание, что узнать о незаконно оформленных кредитах можно в том случае, если гражданин не брал средства, однако ему поступают звонки от коллекторов с требованием вернуть деньги. В подобных случаях микрофинансовые организации также будут сообщать о том, что выплата по займу была просрочена.

По словам юриста, в реестре существует девять бюро, в которых содержится информация об оформленных кредитах. «В личном кабинете на сайте Госуслуг бесплатно можно получить список всех бюро, где содержится информация о вашей кредитной истории. Рекомендуется периодически проверять свою кредитную историю, чтобы своевременно предотвратить неприятные финансовые последствия», — научила россиян Пономарева.

Ранее в Росреестре раскрыли способ не нарваться на мошенников и безопасно получить документы на жилье, отметив, что при запросе выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) они могут попасть на сайты-двойники ведомства. В подобных случая необходимо обращать внимание на доменное имя сайта.